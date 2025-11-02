Cesenatico, “Il pesce fa festa”: gran pienone per queste ultime ore di abbuffate

Solito pienone, in queste ore, alla terza e ultima giornata della kermesse “Il Pesce fa festa”, evento gastronomico organizzato da Confesercenti e Confcommercio insieme al Comune di Cesenatico per rendere omaggio alla cucina marinara locale e al pesce fresco dell’Adriatico. Gli stand gastronomici, attivi sia a pranzo che a cena (fin verso le 23), sono presi d’assalto da buongustai che vogliono assaporare le delizie preparate da pescatori, ristoratori e volontari di associazioni locali. Dieci i punti ristoro. Per l’occasione, anche due motonavi turistiche sono diventate suggestivi ristoranti galleggianti ormeggiati lungo il porto canale. È disponibile un servizio navetta gratuito per collegare i principali parcheggi al centro della festa. Tre le linee organizzate. Linea gialla: dal parcheggio di viale dei Mille (Skatepark) a piazza Marconi e Palazzo del Turismo. Linea rossa: dalla sede della Croce Rossa (via Saffi, 191A) con fermate a piscina comunale, stadio e bar Zara. Linea verde: dal Camping Cesenatico lungo via Mazzini fino a via Gaza. Orari: 10-14, 16.30-19 e 20-22.30