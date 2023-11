Ieri sera un prologo trionfale allo stand Ccils per “Il pesce fa festa” a Cesenatico. Buonissima la prima. Sia come presenze dei buongustai che come sapori offerti per i numerosi stand dislocati lungo il porto canale e nel centro storico. “Il pesce fa festa” è iniziato con la cena di ieri e continuerà senza soluzione di continuità fino al pranzo di domenica. Sono attese migliaia di persone e la partenza di ieri è stata molto frequentata.