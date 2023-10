Cesenatico, “Il pesce fa festa” 2023: il programma

Arriva l’autunno e a Cesenatico ritorna la sagra gastronomica più attesa della stagione: Il Pesce fa Festa 2023. Cesenatico, da martedì 31 ottobre (cena) a domenica 5 novembre (pranzo), diventa il regno gastronomico marinaro, dedicato alla cucina di mare. Lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico, si potranno assaporare grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione. E il protagonista dei piatti sarà solo il pesce dell’Adriatico.

La kermesse Il Pesce fa Festa, è realizzata dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio.

Il programma

In via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand di ARTE La Ristorazione – Confcommercio e gli chef di A.RI.CE. Open air Restaurant – Associazione Ristoratori Cesenatico Confesercenti, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola. Inoltre le ricette stellate di Alberto Faccani del ristorante Magnolia e quelle del Marè di Cesenatico, sotto l’insegna dell’associazione Chef to Chef.

In piazza del Monte si potranno gustare le ricette di “Dedicato al Mare” lo stand dell’associazione Tra il Cielo e il Mare con un menù che propone vongole in guazzetto, polpettine di polpa di granchio blu, risotto alla pescatora, monfettini alla seppia in brodo di pesce, grigliata dell’Adriatico, fritto di paranza e moscardini con patate.

Ospite della kermesse l’associazione Motta Vicenza che, in via Leonardo Da Vinci, realizzerà alcuni piatti tipici del territorio, come il baccalà alla vicentina.

Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del Vecchio Squero, la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione Pescatori a Casa Vostra elaboreranno ricette tipiche della “Tavola dei Pescatori” con il pesce di Cesenatico. E ancora la cucina marinara a bordo delle motonavi Tritone e New Ghibli ormeggiate sulla banchina del porto canale e I dolci della festa preparati dagli chef di A.RI.CE. in corso Garibaldi.

Infine nel cortile del Museo della Marineria troverà spazio “Il Pesce della Solidarietà” con le ricette dell’associazione Amici della CCILS.

Il pesce nostrano e pescato nel mare Adriatico sarà il protagonista della kermesse, che si potrà anche acquistare sui banchi della Pescheria Comunale, che resterà aperta per tutto il weekend.

Eventi e cultura di mare

A far da cornice alle degustazioni, da mercoledì 1° a domenica 5 novembre, in corso Garibaldi e nelle vie Giordano Bruno, Armellini, Moretti, Anita Garibaldi, Baldini, Mazzini, Saffi, Largo Cappuccini verrà organizzata una grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo. Il mercatino sarà presente fino a piazza Cavallotti e una parte di viale Carducci.

Mercoledì 1° novembre, in via Fiorentini, (dalle 15.30 alle 18.30) i più piccoli potranno partecipare a Pompieropoli, a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, mentre dalle 10.30 alle 18.30 si potrà assistere a prove di ricerca persone scomparse con Unità Cinofile; appuntamento quest’ultimo che verrà riproposto anche domenica 5 novembre, con gli stessi orari.

Per tutta la giornata, da giovedì 2 a sabato 4 novembre, animazione gratuita per bambini.

Inoltre nel loggiato del Palazzo Comunale, per tutta la giornata di mercoledì 1°, giovedì 2 e sabato 4 novembre andrà in scena la XXV edizione della Mostra Micologica e Botanica a cura di AMB Cesenatico.

In piazza Pisacane da mercoledì 1° a sabato 4 novembre verranno proiettati filmati della marineria, inoltre andranno in scena Show Cooking e dj set. Infine domenica 5 novembre (dalle 13 alle 16) sarà la volta della diretta radiofonica di Radio Studio Delta.

Presente anche la Cooperativa Bagnini di Cesenatico, che sabato 4 novembre allestirà uno spazio in piazza Cavallotti, dedicato alla musica: “Siamo da sempre vicini alla città di Cesenatico e non solo durante il periodo estivo. Per questo vogliamo portare il nostro contributo di allegria e gioia dell’estate nelle piazze di questa manifestazione, perché Cesenatico e i suoi bagnini sono sempre protagonisti 365 giorni l’anno”.

Appuntamento anche con l’Oscar del Pesce, promosso da Romagna Banca. Si tratta di un incontro-scontro, in chiave goliardica, che vedrà protagonisti gli chef di Cesenatico. L’Oscar del Pesce sarà in programma venerdì 3 novembre, in piazza Pisacane (dalle 16 alle 18) e vedrà impegnata una giuria, formata da un esponente dell’amministrazione comunale, un rappresentante di Romagna Banca, Erica Liverani vincitrice della 5^ edizione di Masterchef e... tante sorprese. Non mancherà il premio: una statuetta targata Romagna Banca.

Il Museo della Marineria resterà aperto per tutto il weekend della kermesse.

Orari di apertura stand gastronomici: dalla cena di martedì 31 ottobre al pranzo di domenica 5 novembre, ore 11.30-15.00 e ore 18.00-22.00 circa.

Orari mercato ambulante: da mercoledì 1° a domenica 5 novembre, ore 9.00-22.00 circa.