Cesenatico, il nuovo Canale Zadina inaugura lunedì 7 luglio

Lunedì 7 luglio alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale del Canale Zadina dopo la completa riqualificazione avvenuta nell’ambito dei lavori per il Waterfront di Ponente. Il Canale - su cui si è lavorato da settembre scorso dovendo far fronte spesso a condizioni atmosferiche avverse - ha completamente cambiato volto, trasformando tuta l’area circostante con le sponde completamente ricostruite con materiali di pregio, un nuovo impianto di illuminazione e piantumazioni dedicate. All’inaugurazione, insieme al sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, sarà presente anche l’assessora regionale Roberta Frisoni.

Nell’occasione saranno anche svelati tutti gli arredi dei nuovi accessi al mare da via Colombo, inaugurati nel maggio scorso. Le due strade - via Cabral e via Diaz - sono diventati percorsi ciclo-pedonali, dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano. Sono stati creati sistemi di dune sia per la definizione estetico-funzionale sia per la creazione del sistema di difesa costiero. Sono presenti ping-pong, un colorato e suggestivo playground per il basket, uno spazio per il calcio e le nuove attrezzature per fare ginnastica targate technogym. Da settembre i lavori ripartiranno su via Colombo e su altre due accessi al mare per terminare il primo stralcio di riqualificazione.

A svolgere i lavori è stata una RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. Nel 2022 in questa zona sono stati realizzati tutti i sottoservizi fognari che i residenti della zona aspettavano da oltre cinquant’anni. L’investimento totale, riferisce il Comune di Cesenatico, è di 5.404.269, 84 euro con il contributo della Regione Emilia-Romagna pari al 75% della spesa ammessa, € 4.053.201,63.

Il quadro economico totale è di oltre 5.2 milioni di euro, in parte finanziati con fondi comunali e in parti arrivati grazie a un bando regionale