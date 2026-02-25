Cesenatico, il Nido di via Leone sarà pronto in primavera

A Cesenatico proseguono i lavori per la riconversione ad Asilo Nido di edificio scolastico dismesso esistente in Via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola. In queste settimane, - dopo l’installazione sulla copertura di un nuovo impianto fotovoltaico da 19,80 kWp – sono proseguiti i lavori strutturali all’interno della struttura. Il termine dei lavori è previsto per la primavera del 2026: il finanziamento del PNRR ammonta a 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; con una variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale sono stati stanziati ulteriori 150.000 euro di fondi comunali per la creazione della sezione lattanti dai 4 ai 9 mesi, attualmente non presente sul territorio comunale. I posti disponibili in totale saranno 84 e la fine lavori è prevista per la primavera del 2026.