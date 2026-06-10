Cesenatico, il Museo cerca giovani marinai per una spedizione a Rovigno

Un nuovo progetto per i giovani a Cesenatico vede il Museo della Marineria protagonista insieme al partner croato Ecomuseo “Casa della batana” di Rovigno, per trasmettere i segreti della vela al terzo, della voga tradizionale e della manutenzione delle barche in legno alle nuove generazioni.

È questa la sfida del progetto europeo Trans Maris , finanziato dal programma Interreg. Italia-Croazia, a cui dieci i giovani, dai 18 ai 35 anni, avranno l’opportunità di partecipare. Si tratta di un percorso formativo gratuito, con l’obiettivo, dichiarato dall’assessora Emanuela Pedulli, di «coinvolgere le nuove generazioni nella trasmissione dei saperi e nella innovazione turistica e culturale». Tutto questo nell’ottica di integrare la sopravvivenza del museo con lo sviluppo del turismo sostenibile, a cui si aggiunge la salvaguardia della“vela al terzo”, candidata al patrimonio dell’Unesco.

Il programma prevede 100 ore di attività tra luglio e dicembre 2026. I giovani selezionati non si limiteranno a imparare la teoria online, ma scenderanno in campo – e in mare – con workshop pratici e con una Sailing Expedition a Rovigno e Venezia dedicati all’apprendimento di mestieri tradizionali, come la confezione e tintura delle vele, e laboratori di biologia marina.

Oltre alle competenze marinaresche, i partecipanti saranno formati nella produzione di contenuti: collaboreranno infatti alla creazione del podcast transnazionale “TransMaris” e alla progettazione di 4 nuove offerte turistiche che verranno integrate nelle strategie di promozione locale. Le modalità di domanda e i termini dell’avviso saranno disponibili sul sito del Comune di Cesenatico. I requisiti includono il diploma di maturità e una forte motivazione verso i temi del mare e della comunicazione.