Cesenatico, “Il mio viaggio tra i cimiteri monumentali: la bellezza può nascere anche dal lutto”

Cesenatico
Alvise Gualtieri
Senza traffico, senza voci, senza clamore. Immutabili. Non consumano e non producono. Eppure, vivono. Euroa Casadei, neolaureata in design della comunicazione all’istituto superiore per le industrie artistiche di Faenza (Isia) e residente a Cesenatico, descrive così quelle che lei definisce “Città silenziose”. Sono i cimiteri monumentali, «luoghi in cui il tempo ha un’altra densità e la memoria ha una funzione sociale: raccontare chi siamo stati e come vogliamo essere raccontati», scrive Casadei nel suo libro di 700 pagine in cui ripercorre il suo viaggio in sei cimiteri storici tra Italia e Francia. Un viaggio tra i segreti di luoghi, per lungo tempo, identificati come «socialmente emarginati e angusti – ricorda – capaci, però, di portare a una rivoluzione sociale, urbana, politica, artistica, antropologica e culturale ancora sconosciuta».