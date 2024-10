Cesenatico, il maltempo ha danneggiato 300 punti luce: ecco le vie colpite

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto su Cesenatico non ha risparmiato neanche la pubblica illuminazione. Da una prima ricognizione del territorio comunale, risultano essere circa 300 i punti luce danneggiati. Le principali vie interessate sono viale Dei Pini, Piazza Kennedy, via Mosca, viale Leonardo Da Vinci, via Nino Bixio, viale Anita Garibaldi, via Piave, largo Cappuccini, via Saffi, viale Carducci, piazza Andrea Costa, viale Roma, via Caduti 11 settembre, via Mazzini, viale Mantegna, via Torricelli, il Parco di levante e viale Dei Mille nel tratto da via A. Garibaldi a viale Roma.