Cesenatico, il maestro Flavio Casali salva le barche d’epoca: “Elsa” è pronta per l’Adriatico

“Elsa”, la lancia di Flavio Casali, il pioniere delle barche storiche da diporto, è pronta per tornare a navigare. Assieme alle altre barche d’epoca sue “consorelle”, il cui carattere proprio e distintivo sono le vele al terzo, che da vent’anni hanno preso stabilmente posto all’ormeggio lungo le banchine del porto canale “leonardesco”.
Flavio Casali, 75 anni, ha trascorso una vita tra barche storiche e Moto Guzzi d’epoca, recuperate e restaurate da cima a fondo. Alla lancia d’antan (5,50 metri lunghezza per 2 di larghezza) ci ha lavorato mesi. In quel suo cantiere-officina, nella prima campagna di Cesenatico, ingombro di vecchi scafi, oggetti di bordo, motociclette d’interesse storico da collezione. Flavio ha insegnato al suo nipotino Americo come si fa a mettere a nuovo un vecchia barca: a riparare e calafatare il fasciame, a intagliare con la raspa il legno d’ulivo, per farne bozzelli e bitte. Sagomare l’olmo per le bigotte che serviranno a tendere le sartie, quando anche l’albero sarà installato.