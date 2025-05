Cesenatico, il grattacielo diventa un’opera d’arte grazie agli studenti della Arfelli

L’hanno messo nel gelato, nello spazio, nella pizza, su uno skateboard. È diventato il becco di un gabbiano, il comodo appoggio di una sirena, uno strano concorrente del palio della cuccagna. Marco Pantani, addirittura, se l’è messo in spalla per affrontare le salite più difficili. Stiamo parlando del grattacielo di Cesenatico, simbolo della cittadina della Riviera Adriatica, trasformato dalla fantasia degli studenti di terza media della scuola Arfelli e declinato in un centinaio di modi diversi. Su idea delle docenti di Arte e Immagine dell’Arfelli, infatti, l’edificio realizzato tra il 1957 e il 1958, è diventato il pretesto per introdurre, in modo creativo, il concetto di valorizzazione del territorio tra i loro studenti di terza media. Una lezione diversa di educazione civica.

È nato così il concorso #Voilàcesenatico, a cui ha aderito con entusiasmo il Comune di Cesenatico, nella persona dell’assessore alla Cultura e alla Scuola Emanuela Pedulli, che prevede un podio, una premiazione ufficiale per i primi ventidue classificati e la trasformazione del disegno considerato più bello in una cartolina da distribuire ai turisti. Il concorso ha visto al lavoro una giuria variegata, composta anche da testimoni eccezionali capaci di tenere alto il nome di Cesenatico in tutto il mondo: l’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni, il cantante Mirko Casadei, l’artista cesenaticense conosciuto a livello nazionale, Simone Tribuiani, Tania Gianesi, rappresentante del Comune e Silvia Tognacci, dirigente della scuola Arfelli. Al concorso hanno preso parte 11 terze medie, per un totale di circa 230 studenti suddivisi tra la sede di via Sozzi e quella di via Cremona.