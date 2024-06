Cesenatico, “Il Gelato di Jessica” dona l’incasso di due giorni a Diabete Romagna

Un assegno da 800 euro per le attività dell’Associazione Diabete Romagna. È la donazione di Jessica Galletti, titolare dei tre punti vendita “Il Gelato di Jessica” (Cesena, Cervia e Cesenatico), frutto dell’iniziativa benefica organizzata nelle giornate del 28 e 29 marzo. In quell’occasione, infatti, per dare una mano concreta alle realtà che sul nostro territorio si occupano delle persone più fragili, Jessica aveva deciso di devolvere i proventi di due intere giornate di lavoro nella gelateria di Cesenatico all’Associazione Diabete Romagna.

A dire il vero, al netto delle spese vive, il saldo finale era un po’ più basso rispetto alla cifra donata, ma Jessica ha comunque voluto integrare la somma con una sua donazione personale per aiutare l’associazione che, nelle province romagnole, si occupa di sostegno sanitario e psicologico ad adulti e bambini affetti da diabete.

La somma, infatti, servirà per finanziare tutti quei progetti finalizzati ad alleviare le problematiche di chi, ogni giorno, deve convivere con questa patologia: dall’assistenza medica domiciliare all’organizzazione dei campi scuola formativi, dalle campagne di prevenzione ai banchetti informativi.