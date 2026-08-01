Cesenatico, il furgone di alimenti surgelati fuori norma sotto il sole cocente: sequestrati nove quintali di carne e pesce per i ristoranti

Quasi nove quintali di cibo potenzialmente pericoloso per la salute, destinati alle cucine e ai tavoli dei ristoranti della riviera, fermati appena in tempo prima di finire nei piatti dei turisti. È il bilancio di un controllo stradale effettuato nei giorni scorsi dagli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico alle porte della città, in località Zadina. Nel mirino delle Volanti è finito un autocarro appartenente a una ditta di Forlì, adibito al trasporto di alimenti a temperatura controllata.