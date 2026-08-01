Cesenatico, il furgone di alimenti surgelati fuori norma sotto il sole cocente: sequestrati nove quintali di carne e pesce per i ristoranti

Quasi nove quintali di cibo potenzialmente pericoloso per la salute, destinati alle cucine e ai tavoli dei ristoranti della riviera, fermati appena in tempo prima di finire nei piatti dei turisti. È il bilancio di un controllo stradale effettuato nei giorni scorsi dagli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico alle porte della città, in località Zadina. Nel mirino delle Volanti è finito un autocarro appartenente a una ditta di Forlì , adibito al trasporto di alimenti a temperatura controllata.

Fin dai primi accertamenti visivi, i poliziotti – già esperti in questo tipo di verifiche sulle merci in transito durante la stagione estiva – hanno notato pesanti anomalie nelle modalità di conservazione del carico. A quel punto è scattata la segnalazione all’AUSL Romagna. Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale di Cesena, guidata dal dottor Francesco Zanchini, che ha passato al setaccio il vano frigorifero con termometri certificati. Le misurazioni hanno confermato i dubbi degli agenti: i prodotti viaggiavano a una temperatura media di -8° C, inadeguata sia per garantire la catena del freddo dei surgelati, sia per la corretta conservazione dei prodotti freschi.