Cesenatico, il fotografo Luciano Nanni e l’attivista Marisa Zani uniti da 60 anni

Luciano Nanni e Marisa Zani festeggiano 60 anni di vita insieme. Oggi questa coppia inossidabile, che quasi tutti conoscono a Cesenatico, tagliano un bel traguardo assieme ai parenti e agli amici più cari. Inizialmente il loro è stato un rapporto di amicizia, basato sullo sport e poi sul lavoro nello storico negozio “Foto Nanni” di via Baldini, aperto dal capostipite della famiglia, Cimbro e portato quindi avanti dal figlio Alberto e infine dal nipote Luciano, esponente della terza generazione di noti fotografi. Migliaia di lastre, pellicole, foto, immagini e stampe in quel luogo hanno scandito per tutto il Novecento le vicende di Cesenatico.

La scintilla scoccata tra Marisa e Luciano portò i due a sposarsi il 5 aprile 1964. Un matrimonio che è stato allietato dalla nascita dei figli Andrea e Roberta. Nel loro lungo percorso insieme i coniugi hanno condiviso passioni, come quella per i viaggi, qualche inevitabile difficoltà ma soprattutto gioie, fra cui l’arrivo di quattro nipoti: Filippo, Alberto, Enrico e Francesco.

Dopo la chiusura dello storico negozio, Luciano Nanni ha continuato a essere un acuto e curioso testimone della vita cittadina, dal suo osservatorio privilegiato di via Baldini, dove la coppia risiede da 60 anni e che ultimamente, con la bella stagione, si trasforma in un salotto per un gruppetto di amici, che commentano tutte le novità di Cesenatico. Luciano è soprattutto un testimone della storia sociale e di costume cittadina, immortalata il più delle volte nei momenti più salienti, in migliaia di scatti che fanno parte dell’archivio fotografico di famiglia. Marisa, dopo aver insegnato per tanti anni, si è invece dedicata a lungo all’attività di Libera, l’associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti: ne è stata referente provinciale per molti anni. In passato si era anche impegnata in politica, sedendo dietro i banchi del Consiglio comunale di Cesenatico.