Cesenatico, il festival della poesia torna dal 24 al 27 giugno

Dopo il successo della prima edizione, torna “Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival”, in programma dal 24 al 27 giugno 2026. Quattro giorni dedicati alla poesia e alle sue molteplici forme, tra reading, musica, laboratori e incontri, che animeranno Casa Moretti e diversi luoghi del porto canale.

Ideato e diretto da Valerio Grutt, il festival si conferma come uno spazio di incontro e ascolto, capace di unire autori affermati e nuove voci in un dialogo aperto tra linguaggi, generazioni e geografie. Per questa seconda edizione, Cesenatico accoglierà poeti dall’Italia e dall’Europa, in un percorso che intreccia parola poetica, paesaggi visibili e invisibili, comunità.

“Una festa dell’incontro e della parola poetica - così la definisce il direttore artistico - che trasforma la città in una mappa viva di esperienze artistiche e culturali, uno spazio autentico di ascolto”. Il titolo del festival è un verso di Marino Moretti che continua a suggerire un movimento, una ricerca, una traiettoria di ascolto profondo che attraversa i luoghi e le persone.