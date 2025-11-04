Cesenatico, il festival del podcast torna a teatro

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre il Teatro di Cesenatico ospita tre giorni di podcast con la direzione artistica di Matteo Cavezzali, la curatela di Gianni Gozzoli e la media partnership confermata con RaiPlay Sound.

Si comincia venerdì 7 novembre con la giornalista Carlotta Sisti e il suo Insonni, un podcast che racconta tormenti e manie delle persone insonne, si continua con Giuseppe Pastore che parlerà della sua esperienza all’interno di Cronache di Spogliatoio, successivamente tocca a Perla Dipoppa e Alessio Zucchini che racconteranno il lavoro dietro a La battitura, il racconto della rivolta avvenuta nel carcere di Modena nel 2020; infine Carlo Mondonico ed Andy Bluvertigo per la presentazione di POPCAST, un podcast che racconta la cultura pop. Sabato 8 novembre si comincia con Matteo B. Bianchi con Copertina, un podcast dove si parla dei libri più longevi, presenterà il suo libro “il romanzo che hai dentro” e terrà un laboratorio di scrittura, a seguire con Valerio Nicolosi che conduce Scanner, una rassegna stampa di commento ai fatti del giorno. Poi ci sarà Sara Poma, Andrea Borgnino e Rossella Pivanti che si interrogheranno sulle narrazioni orali e su “Citta d’amianto” ultimo lavoro della Pomo; la prima serata è dedicata a La Cartolina il nuovo appuntamento di Luca Bottura.