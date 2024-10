Cesenatico, il degrado dell’ex cinema Apollo: dichiarato inagibile

Ex cinema Apollo a Valverde: chiuso da decenni, ora l’immobile lo è anche “d’autorità”. Nel senso che è stata emessa un’ordinanza di sospensione del certificato di agibilità dell’immobile ubicato in viale Caravaggio in conseguenza «al grave stato di degrado delle strutture portanti di una porzione dell’edificio dell’ex cinema, che si trova adiacente al “Condominio Apollo”».

In seguito a una segnalazione, sono state predisposte due distinte perizie tecniche da parte di professionisti incaricati dall’amministratore unico dell’immobile che hanno confermato lo stato di degrado avanzato delle strutture portanti in calcestruzzo armato «con fenomeni di corrosione delle armature metalliche evidenti soprattutto nei travetti del solaio». La segnalazione evidenziava preoccupanti fenomeni di degrado strutturale, con particolare riferimento alla copertura piana dell’edificio che funge da lastrico solare per due unità immobiliari del condominio Apollo.

Le indagini tecniche effettuate dai tecnici di parte hanno rilevato tutta una serie di carenze che sono anche strutturali quali lo «sfondellamento dei solai in laterocemento, dovuto alla corrosione delle armature, che porterebbero a un indebolimento della struttura, alla corrosione dei ferri di armatura riscontrata in più punti, con aree di copriferro danneggiate e ossidate, che comprometterebbe la resistenza strutturale del solaio, indicativa alla esposizione degli agenti atmosferici». Rilevando nel complesso criticità e pericolosità statica del solaio, con un’esplicita raccomandazione di vietare l’accesso e l’apposizione di sovraccarichi sullo stesso. La documentazione tecnica ha sottolineato la necessità di interventi per evitare ulteriori collassi, considerato il continuo peggioramento delle condizioni strutturali. Sulla scorta delle perizie fatte l’amministratore dell’immobile ha dato corso alle misure di emergenza per la messa in sicurezza dei locali incaricando una ditta specializzata per l’installazione di puntelli in acciaio su tutte le parti collabenti (cioè che stanno andando in rovina) del fabbricato. Un intervento provvisorio per prevenire ulteriori crolli, in attesa di eseguire opere di consolidamento definitive.

L’amministratore ha anche richiesto un sopralluogo dei vigili del fuoco che, dopo l’ispezione, hanno confermato «lo stato di abbandono e vetustà della struttura, evidenziando danni significativi al solaio tra il piano terra e il primo piano» e che «le opere provvisionali di sostegno presenti non sono state giudicate sufficienti a garantire la sicurezza strutturale». In aggiunta, il verbale ha rilevato che parti del solaio soprastante, utilizzato come terrazzo da due appartamenti del condominio Apollo, sono state dichiarate non utilizzabili.

In agosto, a seguito delle comunicazioni, c’è stato sopralluogo anche da parte dell’Ufficio tecnico comunale, che ha accertato un degrado che potrebbe portare a compromettere l’intero edifico con conseguenze anche per le proprietà poste sulle vie limitrofe (via Antonelli, viale Caravaggio, via Melozzo da Forlì). Confermato nei fatti quanto descritto nelle perizie e poi nel verbale dei Vigili del Fuoco.

La società titolare dell’immobile ha manifestato l’intenzione di procedere alla demolizione, prevista dal progetto di rigenerazione in corso, e che l’intervento sarebbe già stato programmato.