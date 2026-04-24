Cesenatico, il Comune: “Indebitamento ridotto di 25 milioni dal 2016 ad oggi”

A Cesenatico il rendiconto 2025 è pronto ad arrivare in Consiglio Comunale il 28 aprile dopo il passaggio in commissione. “La fotografia dello stato dei conti dell’ente - sottolinea il Comune in una nota - è ottima e tutti gli indicatori di deficitarietà, ovvero tutti gli indicatori previsti per legge per stabilire se un ente è strutturalmente deficitario, sono negativi a testimonianza di questa buona salute. Al 31 dicembre 2025, l’indebitamento complessivo del Comune è di poco più di 35 milioni di euro, un risultato eccellente considerando che al 31 dicembre 2016 era di oltre 60 milioni”.