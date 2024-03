Cesenatico, il comandante della polizia locale Turci ai saluti: “Ho dato tutto me stesso, è tempo di lasciare”

Iniziò il lavoro come agente stagionale, nel giugno 1979 a Gatteo Mare (lo stipendio era di 500mila lire al mese) quand’era studente universitario, poi, dopo il militare e gli studi, nel 1986, vinse un concorso da effettivo a Mercato dove sarebbe rimasto fino all’aprile 2012, per diventare il vice della polizia locale di Cesenatico dove, nel 2017, assunse il comando.

Con la fine di marzo Edoardo Turci conclude il suo lungo servizio di comandante della polizia locale di Cesenatico e prima ancora di Mercato Saraceno. Una carriera prestigiosa con il suggello dell’amministrazione comunale di Cesenatico che, di recente, gli ha conferito un encomio solenne per il suo impegno, dedizione, competenza e umanità mostrata nello svolgere il delicato compito di comandante “pensando sempre al bene di Cesenatico”. In precedenza l’altro Comune dove ha svolto il ruolo di comandante della polizia locale, che è Mercato Saraceno, gli ha assegnato la cittadinanza onoraria nel 2022.

A 37 anni, nel 1993, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica (Omri), uno dei più giovani, in quanto bisogna avere almeno 35 anni: per meriti in campo culturale. Infatti oltre ad essere giornalista pubblicista dagli anni ‘80, ha scritto, dal 1988 fino al 2023, una settantina di libri e saggi di storia locale. Inoltre è ispettore onorario della Soprintendenza di Ravenna - Beni architettonici, monumentali e paesaggistici, per i Comuni di Gatteo, Gambettola, Savignano, San Mauro Pascoli e Mercato Saraceno. In più accademico segretario (già bibliotecario) dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano. Nel 2006 gli è stata conferita la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow.

Ora è il tempo di lasciare il comando. «In parte sono dispiaciuto, ma con la consapevolezza di avere dato il massimo di me stesso, e questo mi basta. Guardo al futuro con serenità, portando con me i valori che hanno guidato con disciplina, onore e onestà il mio percorso professionale. Tutto questo accompagnato dal grato ricordo di colleghe e colleghi che hanno condiviso questo lungo percorso, ringraziando tutti, amministrazione comunale compresa». Tanti i ricordi e i sacrifici: «Una lista lunga; quando ero a Mercato percorrevo dai 15 ai 20mila km all’anno che vanno moltiplicati per 25 anni; sacrificio compensato dalla vastità, bellezza e storia del luogo e dall’empatia con la popolazione, custode di valori, di tradizioni e senso di appartenenza. A Cesenatico, invece, con 3 milioni e mezzo di presenze turistiche, lo sforzo è stato rivolto al problem solving nelle più disparate situazioni, con l’attenzione rivolta a chi, bisognoso, si affidava alla nostra professionalità e umanità, non tralasciando il controllo sul rispetto delle regole e delle leggi. Poi il Covid, le grandi manifestazioni, eventi... Nessun rimpianto: ho avuto molto dalla vita, genitori eccezionali, una famiglia splendida, una professione gratificante; e quando la linea d’ombra del sole diventa sempre più radente significa che è giunto il tempo di lasciare. E anche se al tramonto non si ha più la freschezza dell’alba, rimane il ricordo di quel lontano primo giorno di lavoro che, inconsapevolmente, ha segnato il mio destino professionale».