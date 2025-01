Cesenatico, il Circolo Tennis Parckin aggiunge padel e pickleball: regno delle racchette con 8 campi pronto a fine marzo

Inizia una nuova stagione, con tante novità, per il Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, in via Abba. Tra il Club cesenaticense e il Bepadel di Cesena si è instaurata infatti una solida partnership che allargherà l’offerta tecnica e strutturale del Club cesenaticense, che tra qualche settimana si focalizzerà non solo sul tennis, ma anche sul padel. Diventerà una struttura polivalente per tutti gli sport di raccheta, quindi tennis, padel con due nuovi campi panoramici ed un nuovo campo da pickleball. David Caminati, responsabile di Bepadel, puntualizza i tempi: «I lavori inizieranno nel questo mese, per terminare indicativamente entro la fine di marzo, il Ct Parckin diventerà un punto riferimento per lo sport della racchetta con un’offerta completa e di qualità”.

Il presidente del Ct Parckin, Lorenzo Tavani, rilancia anche sul settore tennis del suo Club: «Abbiamo confermato i tornei dell’anno scorso, l’Open di maggio, un Rodeo dal 17 al 19 gennaio di 3° maschile e femminile, un altro Rodeo a fine gennaio, dal 24 al 26, di 4° categoria, maschile e femminile, dal 10 al 25 maggio l’Open maschile e femminile con 500 euro di montepremi, dal 26 luglio al 10 agosto il singolare maschile e femminile di 3° categoria, dall’1 al 24 agosto il singolare maschile e femminile di 4° ed il doppio maschile limitato ai 3.4».

David Caminati aggiunge: «A livello organizzativo e di gestione eventi porteremo l’esperienza maturata con il Centro Sabbione a Cesena ormai da quasi dieci anni. Sono in programma tornei federali di Padel, tornei Tpra ed altre manifestazioni. Per il padel ci sarà una scuola vera e propria, porterò un istruttore, così come proseguirà la scuola tennis ed inizierà anche quella di Pickleball».

Lorenzo Tavani sottolinea: «Prosegue la nostra scuola tennis, abbiamo un aumento del 10 per cento degli allievi, una scuola seguita dagli istruttori Nico Gnoli, Francesco Mazzotti, Filippo Albonetti ed entro poco ci dovrebbe essere un nuovo ingresso”. E nell’organigramma è entrato Alessandro Terranova con il ruolo di tesoriere. Al termine dei lavori il Ct Parckin si presenterà con una dotazione di cinque campi da tennis, due di padel ed uno di pickleball».