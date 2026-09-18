Cesenatico, il candidato sindaco del Pd è Jacopo Agostini

Jacopo Agostini sarà il candidato del Pd alle prossime elezioni comunali a Cesenatico. L’ufficializzazione è arrivata ieri sera alla festa dell’Unità di Borella. “Al termine di un lavoro durato mesi - si legge in una nota - il partito ha individuato Jacopo Agostini quale futuro candidato del Partito Democratico e di tutta la coalizione di centrosinistra. Parte così il percorso che consentirà nei prossimi mesi di costituire il programma elettorale e la coalizione nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto negli ultimi due mandati e con la necessità di aggiornare l’agenda politica in vista delle sfide future che Cesenatico dovrà affrontare. Nei prossimi mesi il partito incontrerà associazioni di categoria, del volontariato, dello sport, della cultura e i sindacati per affrontare i maggiori temi centrali per il paese”.

Così Jacopo Agostini: «È un grande onore per me aver ricevuto la fiducia di tutto il partito ed ho accettato con entusiasmo la candidatura, conscio che ci sarà tanto lavoro da fare. Voglio mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni per poter portare avanti un modo di amministrare che si è rivelato vincente. I prossimi mesi saranno dedicati all’elaborazione del programma e alla costruzione della coalizione di centro-sinistra che si presenterà alle prossime elezioni».