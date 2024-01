Cesenatico, il canale a Zadina è pronto ad andare dall’estetista: lavori plurimilionari al via in primavera

Il cantiere del “Waterfront” sta per entrare nella fase due, quella che interessa la zona dal viale della colonie fino alla spiaggia di Zadina. Stanno partendo gli inviti alle ditte a partecipare all’appalto. I primi lavori, per un costo totale di 6 milioni di euro, finanziati in buona parte dalla Regione, sono attesi in primavera.

In particolare, cambieranno volto viale Colombo, a pochi passi dalla spiaggia, e lo sbocco a mare del canale Tagliata. Proprio da quest’ultimo, tra Ponente e Zadina, potrebbe avere inizio la realizzazione delle opere previste per il secondo stralcio del “Waterfront” di Ponente.

Nell’estate 2022 si erano conclusi gli interventi sull’ampia area che si estende da via Magellano a viale Colombo, per dotarla di un’adeguata rete fognate, di cui era sprovvista, con la conseguenza di continui allagamenti in caso di abbondanti piogge. Inoltre, erano state rinnovate le condutture della rete del gas metano.

Ora si penserà al tratto terminale del canale Tagliata, per migliorarlo non solo dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, ma anche sul piano ambientale ed estetico. Questa metamorfosi avverrà grazie a lavori di protezione e maquillage per mascherare alla vista, con appositi rivestimenti, le palancole che stridono col paesaggio turistico-balnere circostante. Per la precisione, si monteranno pannelli prefabbricati rivestiti in mattoni con faccia a vista, che richiameranno le tipologie costruttive del porto di Cesenatico. E si realizzerà anche uno spazio adatto per la passeggiata e la sosta.

L’intero progetto si sviluppa lungo viale Colombo: dal canale di Zadina fino all’intersezione con via de Varthema. Sono coinvolti anche gli accessi a mare, i cosiddetti “stradelli” di viale Pinzon, via Diaz e viale Cabral . Sono previste una valorizzazione pubblica e una dotazione urbana della zona con percorsi ciclopedonali, illuminazione, opere di salvaguardia dell’ambiente, a cominciare dall’arenile, creando un vero e proprio corridoio ecologico (con specie vegetali d’alto fusto e arbusti) e utilizzando pavimentazioni drenanti. Si è pensato anche a un nuovo e accattivante sistema di dune, innalzandole. Viale Cristoforo Colombo sarà rigenerato con una nuova sezione stradale, conforme agli standard di una strada moderna, che è peraltro di importanza strategica, data l’alta percorribilità durante la stagione estiva: sarà realizzata una nuova pista ciclabile a doppio senso, sul lato mare.

A curare il progetto è stato lo studio “Laprimastanza” di Montiano. Si stima che per completare le opere in programma serviranno 700 giornate di lavori. Quindi bisognerà convivere con i cantieri per un paio di anni, considerate le interruzioni nei periodi turistici. Subito a partire dalla prossima estate, quando si interromperanno i lavori, che dovrebbero essere già partiti da alcune settimane, per riprenderli poi a fine settembre.