Cesenatico, il Biker Bikini Benefit a sostegno della Ccils

Il risultato della festa si misura anche nelle opportunità che contribuisce a sostenere. Quest’anno il Biker Bikini Benefit ha destinato la sua tradizionale raccolta benefica alla Ccils di Cesenatico, cooperativa impegnata nell’inserimento lavorativo e sociale, che conta 200 dipendenti, con e senza disabilità.

Il passaggio ufficiale è avvenuto in municipio, dove Mario Magnani ha consegnato il contributo alla presidente Fiorella Casali, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli. Un gesto che rinnova la finalità solidale della manifestazione, organizzata dal Cafè degli Artisti e Glamping Cesenatico con il patrocinio comunale: da 32 anni l’appuntamento torna a luglio sul lungomare Carducci.

Per Magnani, sostenere la Ccils significa dare una mano a una realtà che offre lavoro a tante persone del territorio e che gestisce anche un’attività vicina al locale. «Contribuire ad aiutare una cooperativa che dà lavoro a tante ragazze e ragazzi del nostro territorio, per me, la mia famiglia e i nostri collaboratori, è motivo di grande orgoglio», ha dichiarato.

Casali ha ricordato che il significato della donazione supera il suo valore economico. «Oltre alla cifra, che è sicuramente importante, per noi conta molto questa attenzione, alla quale diamo un valore molto alto». Il sostegno ricevuto rappresenta dunque anche un riconoscimento del lavoro quotidiano della cooperativa e della sua funzione sociale.

Alla consegna Gozzoli, che partecipa al Biker Bikini Benefit da dieci anni, ha ringraziato la famiglia Magnani e lo staff del Cafè degli Artisti per aver mantenuto, accanto alla dimensione della festa, “un impegno concreto verso le realtà sociali di Cesenatico”.