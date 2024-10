Cesenatico, il bazar dello spaccio in casa e 22mila euro in contanti: 27enne arrestato

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cesenatico sono riusciti in un’importante operazione di polizia giudiziaria legata al contrasto dello spaccio di stupefacenti con l’arresto di un 27enne del luogo, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari di viale Carducci, al termine di una intensa attività di monitoraggio con raccolta di elementi indiziari, hanno identificato il soggetto quale autore di una cessione di 5 grammi di cocaina, avvenuta, in serata, a favore di un giovane consumatore del posto.

Nel corso delle ricerche in abitazione, le minuziose attività svolte dagli operanti sono state decisive poiché - abilmente occultate in piccoli vani dell’abitato ed in intercapedini del garage - sono state rinvenute e sequestrate ingenti quantità di stupefacenti ed accessori utilizzati; in particolare circa 300 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish e oltre 200 grammi di marijuana, nonché diversi bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stata inoltre rinvenuta la consistente somma di 22.000 euro in banconote, ritenuta provento dell’attività di spaccio e sottoposta a sequestro.

Al termine delle operazioni il 27enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la prescritta udienza di convalida.