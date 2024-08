Cesenatico, il basket 3x3 sotto il grattacielo nel week-end apre il gran finale sportivo dell’estate

Gli eventi sportivi di Cesenatico non si fermano e continuano fino a settembre inoltrato. Si comincia già da questo fine settimana con le Finals di Basket 3x3 che porteranno pubblico e giocatori in Piazza Costa sabato 3 e domenica 4 agosto; si prosegue poi con Adriatic Series Triathlon Cesenatico, un appuntamento storico che andrà in scena sabato 31 agosto e domenica 1° settembre; non c’è tempo per fermarsi perché dal 2 all’8 settembre Cesenatico ospiterà i Mondiali di beach tennis per il secondo anno consecutivo con tutti i migliori giocatori del pianeta impegnati in smash e volée sotto il grattacielo; domenica 8 settembre torna la tradizionale Maratona Alzheimer che unisce sport e impegno sociale con l’arrivo al Parco di Levante e si chiude il 14 settembre con “Il Memorial Pantani” che partirà da Cesena.

«Agosto e settembre continuano a regalare a Cesenatico eventi sportivi di grande livello che ci permetteranno - insieme alle iniziative culturali e turistiche - di mantenere viva la stagione estiva che ormai si allunga sempre di più. Parliamo di eventi di grandissimo livello e di richiamo, appuntamenti consolidati che la città aspetta», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Stanno arrivando eventi importanti di carattere nazionale e internazionale. Ci tengo a sottolineare la varietà di quello che ci aspetta, dal basket al beach tennis passando per la corsa, il ciclsmo e il triathlon. Sono tutti appuntamenti di grande importanza, una menzione speciale la meritano la settimana dei mondiali di beach tennis che lo scorso anno si svolsero a maggio in piena alluvione e che quest’anno potranno rifarsi», le parole dell’assessore Gaia Morara.

Basket 3X3 Italian Finals 2023

Cesenatico è protagonista dell’unico circuito di tornei federali di basket 3×3 sul territorio nazionale. La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, ha infatti ideato, a partire dall’anno scorso, il nuovo progetto 3×3 ITALIA FIP Circuit, il circuito ufficiale dell’attività 3×3 Open, Maschile e Femminile, che assegna il titolo di Campione d’Italia 3×3 Open, oltre al montepremi finale. Come l’anno scorso il Circuito vedrà la sua conclusione con le Finals che si disputeranno a Cesenatico in Piazza Andrea Costa nei giorni 2 e 3 agosto 2024.

L’evento prevede l’allestimento in Piazza di due campi regolamentari da 3×3, numero 4 tribune da circa 120 posti a sedere l’una per uso pubblico, un palco con relativa copertura ad uso “hospitality” e tutte le strutture necessarie per l’accoglienza di atleti ed ospiti.

Adriatic Series Triathlon Cesenatico

Il triathlon olimpico di Cesenatico, evento consolidato e molto gradito dal popolo della triplice, vuole continuare a scrivere pagine. Nell’appuntamento di Cesenatico, ci sarà spazio per una due giorni di gare: oltre alla distanza olimpica, entrambe le location accoglieranno anche triathlon su distanze più corte, ideali per gli sportivi che vogliono cominciare la loro avventura nella triplice. Sabato 31 agosto è in programma il Triathlon Olimpico e domenica 1 settembre il triathlon Sprint.

I campionati mondiali di beach tennis

Cesenatico ospiterà i Campionati Mondiali di Beach Tennis della Federazione Internazionale di Tennis (ITF) in programma dal 2 all’8 settembre 2024.

I campionati del mondo sono organizzati in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e grazie al lavoro della Regione Emilia-Romagna proseguono in una grande tradizione visto che questo evento si svolge in Italia dal 2013. L‘ITF Beach Tennis World Championship è la più importante competizione nel mondo del Beach Tennis e attira sui campi i migliori atleti di tutto il mondo, per questo è garantito grande spettacolo sulla spiaggia di Piazza Andrea Costa. Oltre al doppio maschile e al doppio femminile, questo grande evento offre la possibilità di competere a svariate categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi under18 e doppio misto.

La Maratona Alzheimer

La dodicesima edizione della Maratona Alzheimer si svolgerà domenica 8 settembre 2024.

Di anno in anno l’iniziativa settembrina di Maratona Alzheimer ha mantenuto e ampliato il coinvolgimento dei cittadini, rendendo tutti i partecipanti donatori di una causa importante: la raccolta fondi e la sensibilizzazione sull’Alzheimer e le demenze. Un tema questo la cui gravità non sfugge all’opinione pubblica e che sarà centrale per il Servizio Sanitario Nazionale: si prevede infatti che in Italia nel 2040 le diagnosi di Alzheimer saranno 2,5 milioni, una vera “bomba ad orologeria” come ha dichiarato Orien Reid, Presidente di Alzheimer’s Disease International (ADI) che ha promosso lo studio sull’andamento della malattia. La Mezza Maratona e la Grande Marcia arriveranno entrambe all’interno del Parco di Levante domenica 8 settembre.

Il Memorial Pantani

Il ‘Memorial Pantani” cambia la città di partenza e partirà da Cesena. L’edizione 2024 di quella che è diventata una classica per i corridori professionisti, si disputerà sabato 14 settembre 2024 con arrivo sul lungomare di Cesenatico dove c’è il monumento intitolato al ‘Pirata’