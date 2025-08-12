Cesenatico, il ballo sulla terrazza torna mercoledì 13 agosto

Dopo il grande successo della prima serata del mese di luglio, la terrazza del Palazzo del Turismo ritorna a essere una balera a cielo aperto per una serata speciale che riporta Cesenatico ai mitici anni ‘50 e ‘60. L’appuntamento da segnare in calendario è domani sera, mercoledì 13 agosto, a partire dalle 21. L’iniziativa del Comune di Cesenatico - in collaborazione con Confesercenti Cesenate, Confcommercio e Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico - vuole far rivivere l’epoca d’oro del dancing “La Caravella”, uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al mare e coppie che danzavano sotto le stelle. Si ballava proprio in terrazza, quando ancora l’edificio ospitava l’Azienda di Soggiorno.

Domani sera la serata si animerà alle 21 con la musica di Gabriele & Milva e gran finale mercoledì 27 agosto alle 21 con Trio Band. Sarà possibile ballare, ascoltare musica e gustare un drink in un luogo ricco di storia e fascino, dove il passato torna a vivere tra musica e sorrisi. Un’occasione perfetta per riscoprire la tradizione del ballo e rivivere le emozioni delle serate estive di un tempo. Ingresso a pagamento con consumazione 8 euro, consentito fino a raggiungimento della capienza massima.