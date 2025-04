Cesenatico, il bagno Claudia si rimpicciolisce un po’ per far crescere il Sand Gate

Dalla spiaggia di levante a quella di ponente: un “traslato” di superficie coperta per Sand Gate in “arrivo” dal Bagno Claudia. Il trasferimento di superficie coperta che “passa il canale” per andare da un litorale di Cesenatico all’altro rappresenta una novità ed è anche un’operazione che contiene in nuce quella che potrebbe essere una delle possibili soluzioni da dare alle aree delle ex colonie di Ponente con la vocazione ispiratrice per turismo balneare informale, ambientale e giovane, di intrattenimento, legato al territorio come anche per la pratica sportiva (volley, calcio, basket, ginnastica, nuoto, vela, surf...).

Da levante a ponente

La proposta è arrivata in commissione consiliare Pianificazione territoriale ed Ecologia giorni fa, in vista del voto in consiglio comunale, e arriva dalla società Sica dall’imprenditore locale Pietro Alfonso Sapia, titolare del Sand Gate, che di recente, in tempi di Bolkestein, ha deciso di investire su un bagno al mare, con l’intenzione di demolire e andare a ricostruire il Bagno Claudia (sotto altra denominazione) lungo la spiaggia di levante. Lo farebbe attraverso una riduzione del 10% della “superficie coperta” degli attuali manufatti presenti nello stabilimento balneare. Così come è previsto delle normative urbanistiche che incentivano gli accorpamento dei manufatti esistenti aumentando la permeabilità e visuale (varchi visivi a mare) a vantaggio del Sand Gate, che potrebbe stabilizzare il mantenimento delle strutture coperte a cui è stata prorogata la validità temporanea fino al 30 luglio 2026.

Il Sand Gate

Una struttura il Sand Gate, all’aria aperta, super informale, da alcuni anni passata ed essere da novità a ritrovo e meta preferita di tantissimi giovani, come anche di persone di mezza età per lo più del territorio. Sand Gate, con sede in viale Magellano, è una attività di pubblico esercizio che si estende su porzione di arenile di proprietà del Corpo Forestale, priva di una colonia di riferimento, al confine con il circolo Windsurf Cesenatico. È delimitato da una sola duna coperta naturalmente da erbe, graminacee e quanto vi nasce spontaneo sulla sabbia. All’esterno con affacci al mare una sola fila o due di parasole in paglia di libero accesso; mente all’interno a far ombra si trovano dei vecchi pioppi, al di sotto dei quali sono installati chioschi bar il legno, un palco dove tenere concerti in spiaggia, con servizi balneari e brandine prendisole impilate di libero uso.

La proposta nel dettaglio