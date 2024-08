Cesenatico, il Badafest torna domenica 22 settembre

Dopo il grande successo - sotto tutti i punti di vista - delle prime due edizioni, domenica 22 settembre al Parco di Levante torna il Badafest, la festa organizzata dai giovani di Cesenatico per ricordare Federico Manca, il ragazzo scomparso il 6 luglio del 2022. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato e convivialità per tutta la città: musica, skate, qualcosa da mangiare e da bere con l’obiettivo di rendersi utili dal punto di vista pratico sul territorio. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza con l’obiettivo di creare un progetto di ascolto e sostegno psicologico per i giovani del territorio. Dal punto di vista della solidarietà e della partecipazione, le prime due edizioni del Badafest hanno centrato in pieno il loro obiettivo. Una donazione di 500 euro è stata destinata all’associazione “I bambini al primo posto” e una donazione di 6500 euro è stata destinata al Centro famiglie ASP del Rubicone che si occupa del benessere e del sostegno delle famiglie. Grazie a questo, gli organizzatori sono riusciti a implementare le ore di aiuto psicologico a disposizione degli alunni della scuola media di Cesenatico.

Il programma di questa edizione - dalle 14 alle 24 - ha già diversi nomi confermati come Venerus, Roberto Mercadini, Il Mago del Gelato, Viaggi Andromeda, Pinakotek, The Weirdolls, Lorenzo Manca, Walter. Allo Skatepark di Cesenatico è in programma un contest.