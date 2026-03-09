Cesenatico, i Rooster fanno incetta di premi al Gala degli Obstacle Sport

Allenamenti intensi, sudore e urla liberatorie: dopo tanto impegno, sono arrivate numerose soddisfazioni per i Rooster di Cesenatico. Un team che si dedica all’Ocr: Obstacle Course Race. Lo scorso febbraio, numerosi atleti romagnoli del Team Rooster sono stati premiati a livello nazionale, durante il Gala degli Obstacle Sport che si è svolto al Living Place Hotel di Bologna. Asia Rinaldi, ha primeggiato nella categoria junior, nella supersprint, nello sprint e anche nel percorso short. Sempre, nella supersprint hanno conquistato il primo posto, Roberto Bruno (Youth) e Luca Antonelli (Master). Al secondo posto, Marco Rinaldi (master) e Denis Beltramini (senior). Nel campionato Sprint, secondo posto per Manuel Cesari (under 15). Filippo Angelini (under 40) e Arianna Battaglia (under 40), hanno conquistato il podio. Nella short, secondo posto per Andrea Dalla Chiesa (under 30), terzo per Roberto Bruno (under 16).