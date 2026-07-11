Cesenatico. I rinforzi estivi per i Carabinieri

Ieri mattina il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, ha fatto visita alla Compagnia di Cesenatico per incontrare il personale di rinforzo giunto sul territorio per supportare le attività istituzionali estive. I nuovi militari saranno operativi lungo tutta la costa, potenziando i presidi delle Stazioni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Il contingente estivo vede l’innesto di dodici Marescialli allievi, provenienti dal secondo anno della Scuola di Firenze, che si sommano ai militari già attivi da alcuni giorni nell’area rivierasca. Tra questi figurano cinque graduati dai comandi territoriali dell’Emilia-Romagna, in servizio fino a settembre, e quindici carabinieri specializzati divisi in tre squadre mobili provenienti dai Battaglioni Liguria e Veneto. Queste unità di supporto e intervento operativo saranno impiegate quotidianamente fino al 31 agosto, principalmente sulla costa ma pronte a intervenire anche nell’entroterra di Forlì e Cesena per la vigilanza di obiettivi sensibili e il pronto intervento nelle fasce orarie più a rischio.

L’operazione rientra nel piano di potenziamento dei servizi dell’Arma nelle principali località turistiche. Come sottolineato durante la visita, il controllo capillare del territorio e l’attività di prevenzione svolta dalle Stazioni rimangono l’obiettivo prioritario per assicurare una cornice di totale sicurezza durante l’intera stagione balneare.