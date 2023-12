Cesenatico. I parcheggi scambiatori a servizio di chi va al mare

Penuria e problemi endemici di parcheggi d’estate, specie ma non solo nei fine settimane: la soluzione ideata è quella dei parcheggi scambiatori.

Aree e costi

Per realizzarli sono state individuate tre aree, tutte a ridosso del centro, se non addirittura dentro il centro urbano. Come la prima, che dovrebbe venirsi a creare già dal prossimo anno in via Mazzini. L’amministrazione comunale ha infatti programmato e messo a bilancio in totale 1 milione e 300mila euro per il prossimo triennio 2024-2026, sotto i capitoli di spesa per investimenti “Parcheggi scambiatori”. Il primo dei quali è già in procinto per l’anno che verrà. Con una revisione di spesa per il 2024 di 400mila euro, per un parcheggio scambiatore collegato con la spiaggia e l’adiacente centro urbano attraverso fermate di bus navetta.

Il primo scambiatore

L’area individuata, quella più prossima alla realizzazione, è quella di via Mazzini, lato cimitero, che consente ancora un vasto spazio di sosta estivo per le auto. Di qui la spiaggia di ponente dista poco più di 400 metri, altrettanto il centro in direzione porto canale, meno strada ancora c’è da fare per raggiungere il parco d’acqua di Atlantica piuttosto che il centro tennis e il palazzetto.

Gli altri parcheggi

Il secondo parcheggio scambiatore, in predicato di essere realizzato per il 2025, si trova posizionato a mare della statale Adriatica, in un’area libera che fiancheggia poco distante ma in direzione nord-ovest l’attuale parcheggio della Rocca malatestiana, in prossimità della “Casa del materasso Bellettini”. Anche qui la distanza dal centro storico è di 300 metri; un po’ più lontana la spiaggia. Lo stanziamento a bilancio per questo secondo parcheggio scambiatore è di 300mila euro. Infine il terzo previsto in ordine di tempo, dietro un investimento stimato di 600mila euro, verrà ricavato in un’area pubblica di Villamarina Monte (area ex Asp, adiacente al Ciclodromo). A Villamarina e dintorni in zona mare si concentrano un gran numero di alberghi, residence, seconde case, attività commerciali prevalentemente ad apertura stagionale.

Aree e fondi

Tutte e tre le aree sono già in proprietà al Comune di Cesenatico. Quanto alle somme, a parte quelle per il parcheggio scambiatore di via Mazzini nella disponibilità dell’ente, potrebbero venire ricavati dai proventi degli oneri di urbanizzazione. Inoltre per il 2024 sono stati messi a bilancio più di 600mila euro destinati per la ciclabile di via Manin, la Ciclovia della Rigossa, la ciclabile che da Zadina porterà in centro alla stazione ferroviaria. Oltre il previsto prolungamento della ciclabile di via Montaletto (a Cannucceto).