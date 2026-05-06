Cesenatico, i martedì sera d’estate in viale Carducci all’insegna di spettacoli e musica

L’estate di Cesenatico si anima con una divertente e scenografica novità: “L’Isola si anima”, la rassegna di spettacoli, musica, animazione e giochi creativi, ideata e realizzata dal Comune di Cesenatico, che accompagnerà residenti e turisti per tutta la stagione estiva sull’isola pedonale di viale Carducci attiva dalle ore 20 alle 24.

Tutti i martedì sera, dalle 21 alle 23.30, dal 30 giugno al 1° settembre, l’iniziativa porterà intrattenimento e spettacolo lungo l’isola pedonale serale di viale Carducci, nel tradizionale tratto compreso tra via Piave e piazza Costa, e il giovedì sera nell’area di Valverde – piazzale Michelangelo. Una formula che quest’anno si presenta con un doppio volto: novità assoluta nel tratto centrale di viale Carducci, dove la manifestazione debutta per la prima volta, e conferma a Valverde, dove l’appuntamento con il Ludobus Scombussolo è ormai una tradizione consolidata da diversi anni. La rassegna proporrà un ricco programma di animazione pensato per coinvolgere grandi e piccoli, alternando spettacoli itineranti sui trampoli, artisti di strada, musica dal vivo, esposizioni di veicoli e biciclette d’epoca perfettamente funzionanti e i suggestivi giochi in legno della tradizione, reinterpretati in chiave contemporanea. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.