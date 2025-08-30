Cesenatico. I controlli della polizia: stranieri clandestini e pluripregiudicati

Un minorenne irregolare, due stranieri clandestini e due pluripregiudicati di Torino. E’ il bilancio dei controlli effettuati negli utimi giorni dagli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico

Minorenne algerino fermato alla stazione

Durante i pattugliamenti tra Cesenatico e San Mauro Mare, gli agenti hanno fermato presso la stazione ferroviaria di Gatteo a Mare un minorenne di nazionalità algerina, sconosciuto alle forze dell’ordine. Il giovane, privo di documenti, ha tentato di allontanarsi alla vista della polizia. Dopo l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici presso il Commissariato di Cesena, è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Bologna per ingresso irregolare in Italia e collocato in una comunità per minori.

Due cittadini marocchini clandestini

Martedì scorso, in via Cecchini, sono stati fermati due cittadini marocchini di 27 e 29 anni, entrambi clandestini. Il 27enne è pluripregiudicato per violazioni della normativa sugli stranieri, resistenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio. Il 29enne aveva già ricevuto un decreto di espulsione dal Prefetto di Forlì-Cesena a luglio, non rispettato. Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e segnalati all’Ufficio Immigrazione per possibile allontanamento dall’Italia.

Fogli di via per due torinesi

Il Questore di Forlì-Cesena ha emesso due fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno a Cesenatico per 3 anni nei confronti di due pluripregiudicati di Torino, identificati il 4 agosto 2025. Un 36enne è stato riconosciuto come autore di due furti con strappo ai danni di minorenni in Piazza A. Costa nella notte tra il 4 e 5 agosto. Il secondo soggetto, un 28enne estraneo ai fatti ma con numerosi precedenti penali e già destinatario di avviso orale dal Questore di Milano, ha ricevuto la stessa misura preventiva.