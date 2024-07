Cesenatico: i bambini e il mare, domani lezioni dai sub al Bagno Romagna

Continuano gli incontri a Valverde dedicati ai bambini (fino ai 12 anni) alla scoperta del mare: come attività ludico culturale che caratterizzerà molte tappe da qui alla fine del mese di agosto. Protagonisti domani mattina assieme alla tutor Giulia, al Bagno Romagna, saranno i sub del Centro Immersioni Cesena che insegneranno a tutti i piccoli (gratuitamente) a “Respirare sott’acqua”.

I genitori potranno restare ad osservare i loro piccoli esploratori del mondo subacqueo che comunque lavoreranno in totale sicurezza con esperti dell’esplorazione del mare.

L’incontro - laboratorio parte sabato alle ore 9 al Bagno Romagna. Si parlerà un po’ del mare Adriatico con il personale del Cic (che sta appunto per Centro immersioni Cesena) che mostrerà a tutti la propria attrezzatura e introdurrà all’universo subacqueo marittimo anche grazie ad alcuni filmati da visionare.

Alle 10 sul lungomare di fronte al Bagno Romagna ci sarà la postazione operativa (con un “campo base” fatto da un ombrellone ed un paio di lettini su cui sedersi, osservare ed attendere) ed i bambini prenderanno contato diretto con le attrezzataure da sub e poi potranno provarla in acqua. Naturalmente se eventuali altri piccoli esploratori del mare si uniranno in questo contesto potranno comunque mettersi in lista e provare l’ebbrezza del mondo subacqueo da vedere ed esplorare. Il tutto completamente gratis e fino ai 12 anni d’età.