Cesenatico, hub urbani: la presentazione in Regione entro marzo

Si è svolto martedì scorso il primo incontro pubblico organizzato dal Comune di Cesenatico per avviare ufficialmente il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani, un’iniziativa strategica volta a promuovere modelli innovativi di sviluppo dell’economia locale, consolidare la vocazione commerciale e turistica della città e tutelare la qualità della vita dei residenti. L’Amministrazione Comunale ha invitato tutti i commercianti, i pubblici esercenti, i prestatori di servizi, i proprietari di immobili commerciali e l’intera cittadinanza alla presentazione pubblica dello Studio di fattibilità sullo sviluppo dell’economia urbana, qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. Durante l’incontro sono state raccolte le prime adesioni delle attività che sono già diverse e sul sito del Comune di Cesenatico sono disponibili i moduli per chi volesse aderire. Gli hub individuati sono tre: la zona del centro storico sull’asta di Levante del Porto canale, la zona del centro storico sull’asta di Ponente del Porto Canale, la zona del viale Carducci. I progetti verranno presentati in Regione entro il 31 marzo.