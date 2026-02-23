Cesenatico, Hub urbani: il progetto sarà presentato il 3 marzo

Il Comune di Cesenatico avvia ufficialmente il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani, un’iniziativa strategica volta a promuovere modelli innovativi di sviluppo dell’economia locale, consolidare la vocazione commerciale e turistica della città e tutelare la qualità della vita dei residenti. L’Amministrazione Comunale invita tutti i commercianti, i pubblici esercenti, i prestatori di servizi, i proprietari di immobili commerciali e l’intera cittadinanza alla presentazione pubblica dello Studio di fattibilità sullo sviluppo dell’economia urbana, qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi. L’incontro è previsto per martedì 3 marzo alle 20.30 al Museo della Marineria.

Fino a oggi, è stata svolta la mappatura del territorio con le associazioni di categoria in cui sono state raccolte osservazioni, suggerimenti e modifiche per la stesura di un progetto di fattibilità dei tre hub urbani che verranno candidati in Regione. La presentazione del progetto alle attività economiche del territorio è finalizzata alla raccolta di adesioni propedeutiche al riconoscimento degli Hub.

L’importanza degli Hub Urbani

In linea con la Legge Regionale n. 12 del 3 ottobre 2023, gli Hub Urbani sono definiti come aree centrali caratterizzate da una pluralità di funzioni dove il commercio e i servizi svolgono un ruolo chiave per accrescere l’attrattività e rigenerare il tessuto urbano. In quest’ottica, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di illustrare la strategia di valorizzazione per i tre hub definiti (Hub Centro Storico Levante, Hub Centro Storico Ponente e Hub Viale Carducci)

Il raggiungimento di tale riconoscimento permetterà a Cesenatico di accedere a finanziamenti regionali, sostenere le imprese locali tramite azioni di marketing e promozione del territorio, e di creare una governance condivisa: tra Amministrazione, Associazioni di categoria e soggetti privati per definire insieme le linee guida dello sviluppo futuro.

Il progetto

Il Comune di Cesenatico nei mesi scorsi ha ricevuto un finanziamento regionale da 40.000 euro al fine di redigere uno studio di fattibilità per l’attivazione dei cosiddetti Hub Urbani e Hub di Prossimità ed è partito così il percorso – insieme alle associazioni di categoria – per mettere a punto il progetto.

L’amministrazione comunale ha individuato tre zone: la zona del centro storico sull’asta di Levante del Porto canale, la zona del centro storico sull’asta di Ponente del Porto Canale come hub urbani, la zona del viale Carducci invece come Hub di prossimità. Il percorso ha come obiettivo quello di redigere uno studio per rilanciare attività commerciali e pubblici esercizi, in modo da aumentarne l’attrattività, fino all’ottenimento della certificazione degli Hub da parte della Regione.

Tutte le nuove aree, che saranno iscritte nell’elenco regionale, potranno concorrere all’assegnazione dei 14 milioni di euro in arrivo grazie a un bando della Regione in uscita entro la fine dell’anno. Risorse destinate ai Comuni, per la riqualificazione delle aree e l’accessibilità degli hub riconosciuti, lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile e per attività ed iniziative di promozione delle attività, in stretta relazione con le strategie delle città e dei territori.

Hub Urbano e Hub di Prossimità

Gli Hub Urbani sono come aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio; gli hub di prossimità si riferiscono ad aree più decentrate, vicine ai luoghi di abitazione e di lavoro per rispondere alle esigenze quotidiane delle persone, con potenzialità di sviluppo e crescita, anche in termini di attrattività.

«Il riconoscimento degli hub urbani rappresenta un risultato strategico perché ci consente di rafforzare l’identità del territorio, sostenendo la competitività delle imprese e garantendo servizi di prossimità di qualità. Per questo motivo, il contributo degli operatori economici e dei proprietari di immobili è fondamentale sin dalle prime fasi di progettazione. Durante la serata verranno illustrati i requisiti tecnici necessari per l’identificazione degli hub e le modalità con cui i soggetti interessati potranno aderire formalmente all’accordo di partenariato», il commento della vicesindaca Lorena Fantozzi.