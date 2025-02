Cesenatico. Hotel olistico con eventi in stile Ibiza

Lo hanno chiamato hotel “Evolution”. E l’hanno pensato orientaleggiante, olistico, zen shiatsu, «per la gioia di vivere», modello Ibiza, con spettacoli ogni sera dal vivo. Il tutto legato al mega hotel “Executive” di via Cesare Abba. Nasce da un’idea di Edward Scialfa. Si propone di fare da modello nel settore turistico-ricettivo per l’estate 2025. Inaugura a fine maggio il progetto col marchio “Custodisca”, basato su tre pilastri: le discipline olistiche, la cura del corpo e un calendario intrattenimenti con cento date, una per ogni serata di apertura.

Scialfa spiega: «Sono un grande appassionato di filosofie orientali. Da 8 anni ho iniziato un percorso di crescita interiore e di riequilibrio energetico diplomandomi a una titolata scuola di zen shiatsu del territorio. Dal 1994 ho lavorato con ruoli e mansioni diverse nel settore dell’hôtellerie. Il progetto “Custodisca” nasce dall’incontro di questi due mondi: da una parte la cultura dell’accoglienza; dall’altra una formula di vacanza finalizzata alla riscoperta della gioia di vivere. È prima di tutto il cambiamento che vorrei vedere nel mio mondo». Un mondo già fatto di esperienze imprenditoriali con la fondazione di Euromedia, Compagnia dell’Adriatico e Tippest.it e la creazione di alberghi come “X”, il primo hotel underground “berlinese” di Punta Marina.

Discendente di una dinastia di albergatori che annovera ormai una ventina di strutture turistiche, a 45 anni Scialfa ha deciso di scommettere su un progetto innovativo, partendo dall’hotel “Excutive” di viale Abba, che con le sue 128 stanze uno dei più grandi alberghi della cittadina. Qui, a ridosso di un’area verde pubblica e a 300 metri dal mare, nascerà una struttura riqualificata con un modello di ricettività “premium”. «Non è una Spa, non è un “wellness ritiro” e non è neanche il classico albergo di lusso - spiega l’imprenditore - È una formula di vacanza che vuole intercettare un target di clientela trasversale, sensibile a certi stili di vita, ma libera di viverli senza integralismi, con i tempi e le regole che ritiene più adatti alla sua quotidianità. A tutto questo abbiamo voluto aggiungere un plus di eventi sul modello di Ibiza e Mykonos, in grado di garantire, ogni sera, uno show dal vivo». Poi c’è l’offerta “spirituale”, rappresentata dal “tempio dell’anima”, luogo di 300 metri quadrati ricavato sul terrazzo del quinto piano, dove per 6-7 ore al giorno, sette giorni su sette, operatori terranno corsi gratuiti di “controllo dello stress”, kundalini, hatha yoga, qi gong, ‘ho’oponopono, campane tibetane. La cura del corpo avrà luogo nella palestra benessere allestita da K-Weel Cesena, mentre i corsi, sempre gratuiti, saranno curati dal riminese Guido Bruscia, con la sua Functional Training School. La parte legata al mondo dell’intrattenimento si svolgerà da fine maggio a metà settembre, nel giardino Mondani, che ospiterà una programmazione tra dj-set e musica olistica e, tutti i giovedì riflettorisulle storie di uomini e donne del mondo delle arti e della cultura.