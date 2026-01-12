Cesenatico ha spento il Presepe della Marineria: “Un Natale con ottimi numeri”

A Cesenatico si sono spente ieri le luci del Presepe della Marineria, una delle attrazioni principali del Natale di tutta l’Emilia-Romagna e non più solo di Cesenatico: dal bagno di folla dell’accensione fino a ieri, secondo una nota del Comune “si stimano almeno 50.000 visitatori. A rendere quest’anno speciale, la nevicata del 6 gennaio che ha sì limitato l’afflusso di visitatori durante l’Epifania ma ha consegnato alla storia una cartolina suggestiva, impreziosita dal passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina del 7 gennaio. Presepe sì ma non solo, gli eventi sono stati tantissimi e hanno abbracciato molti target differenti: i suggestivi spettacoli a cura di Cardinali Group, le mostre d’arte, i concerti di Natale, il Capodanno in pizza e a teatro, i Babbi Natale a bordo dei sup, la nuova pista del ghiaccio e le attrazioni natalizie in Piazza Costa. Naturalmente, non sono mancati i mercatini che hanno reso Cesenatico un piccolo borgo natalizio vestito a festa”.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: “Il periodo natalizio è diventato da alcuni anni un momento importante per Cesenatico e l’inaugurazione del Presepe è un evento che adesso viviamo come naturale ma che fino a poco tempo fa non esisteva: ringrazio tutto il nostro ufficio turismo per il lavoro che fa puntando su quella giornata come momento di inizio di tutte le iniziative che ci hanno accompagnato. Bastava fare una passeggiata per le vie della città per rendersi conto di quanta gente ci ha scelto”.

“Cesenatico è diventata una realtà importante durante le festività natalizie - ha detto l’assessora Gaia Morara. - grazie al lavoro di questi anni: un lavoro di sistema che ha permesso di creare un prodotto turistico nuovo che porta ogni anno presenze extra con un “cartellone” ormai ricchissimo rivolto al turismo per famiglie ma non solo. L’offerta è varia, ricca e pensata proprio per riuscire ad abbracciare più persone possibili”.