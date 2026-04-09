Cesenatico ha incassato 3,3 milioni di euro dalle multe nel 2025

A Cesenatico la Giunta Comunale ha approvato ieri la rendicontazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative del codice della strada per l'anno 2025. Le entrate si attestano a 3.3 milioni di euro di cui 2.3 milioni arrivano dal “velox” presente sulla SS16. Le entrate - come da norma di legge - sono state utilizzate per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni e soprattutto per la manutenzione, l'ammodernamento e il miglioramento della segnaletica stradale.