Cesenatico, guida ubriaco a zig-zag vicino alla discoteca, tenta di spogliarsi e aggredisce i Carabinieri: arrestato 32enne

Cesenatico
  • 20 ottobre 2026
Cesenatico, guida ubriaco a zig-zag vicino alla discoteca, tenta di spogliarsi e aggredisce i Carabinieri: arrestato 32enne

Guida a zig-zag vicino a una discoteca frequentata da giovani, poi rifiuta l’alcoltest, tenta di spogliarsi davanti ai passanti e aggredisce i Carabinieri. Momenti di forte tensione nei giorni scorsi a Cesenatico, dove è stato arrestato un 32enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere delle accuse di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori e guida in stato di ebbrezza.

La chiamata e l’intervento

L’allarme è scattato in serata e una pattuglia si è subito diretta nella zona indicata, intercettando e fermando l’automobile prima che potesse causare incidenti. Alla guida c’era il 32enne, in chiaro stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Quando i Carabinieri gli hanno chiesto di mostrare i documenti e di sottoporsi all’alcoltest, l’uomo è andato in escandescenza. Di fronte a diversi testimoni, tra cui alcuni minorenni, ha rifiutato ogni collaborazione e ha tentato di spogliarsi completamente. Bloccato tempestivamente dai carabinieri, ha reagito aumentando l’aggressività: ha iniziato a urlare, minacciare e colpire con violenza gli operatori. I Carabinieri sono riusciti con fatica a immobilizzarlo e a condurlo in sicurezza in caserma.

La convalida dell’arresto

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cesenatico. Il giorno successivo si è tenuta l’udienza davanti al giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero ai carabinieri.

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