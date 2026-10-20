Cesenatico, guida ubriaco a zig-zag vicino alla discoteca, tenta di spogliarsi e aggredisce i Carabinieri: arrestato 32enne

Guida a zig-zag vicino a una discoteca frequentata da giovani, poi rifiuta l’alcoltest, tenta di spogliarsi davanti ai passanti e aggredisce i Carabinieri. Momenti di forte tensione nei giorni scorsi a Cesenatico, dove è stato arrestato un 32enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere delle accuse di resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori e guida in stato di ebbrezza.