Cesenatico, guida ubriaco a zig-zag vicino alla discoteca, tenta di spogliarsi e aggredisce i Carabinieri: arrestato 32enne

L’allarme è scattato in serata e una pattuglia si è subito diretta nella zona indicata, intercettando e fermando l’automobile prima che potesse causare incidenti. Alla guida c’era il 32enne, in chiaro stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Quando i Carabinieri gli hanno chiesto di mostrare i documenti e di sottoporsi all’alcoltest, l’uomo è andato in escandescenza. Di fronte a diversi testimoni, tra cui alcuni minorenni, ha rifiutato ogni collaborazione e ha tentato di spogliarsi completamente. Bloccato tempestivamente dai carabinieri, ha reagito aumentando l’aggressività: ha iniziato a urlare, minacciare e colpire con violenza gli operatori. I Carabinieri sono riusciti con fatica a immobilizzarlo e a condurlo in sicurezza in caserma.