Cesenatico, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe: raffica di denunce

I Carabinieri di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere e contrastare il consumo di sostanze stupefacenti nonché le condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sei persone.

Tre automobilisti denunciati per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minimo di 1,00 grammo per litro ed un massimo di 1,43 grammi per litro, a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Una donna denunciata per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, quale responsabile di sinistro stradale”. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Un uomo è stato denunciato per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” poiché, dagli accertamenti con pre-test salivare e successivi accertamenti ematici è risultato positivo all’assunzione di cocaina. La patente di guida è stata ritirata.

Infine, un cittadino straniero denunciato per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviato presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione.