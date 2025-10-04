Cesenatico, guida in stato di ebbrezza o alterazione e irregolari sul territorio: sette denunce

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” in quanto, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le rispettive patenti di guida sono state ritirate ai fini della successiva sospensione.

Denunciato anche un giovane automobilista per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica e risultato positivo al test rapido, ha rifiutato di sottoporsi agli esami medici presso l’ospedale di Cesena. In tale circostanza, la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo con finalità di confisca.

Infine, denunciati anche tre cittadini stranieri per permanenza irregolare sul territorio nazionale. In particolare, uno di loro, al termine delle procedure di identificazione, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione competente per l’avvio della procedura di espulsione; per gli altri due è stato disposto il trasferimento presso il C.P.R. di Brindisi, al fine di procedere al rimpatrio.