Cesenatico, gran festa per i cento anni delle storiche Barchèt e Assunta

Ieri si sarebbe dovuta ricambiare la vistata a Cervia. Ma data la mareggiata della notte precedente le barche di Cesenatico non hanno potuto raggiungere Cervia comunque impegnata a risolvere i danni causati da pioggia e raffiche di vento. È stata invece confermata la parte di programma che conteneva per l’occasione, in via straordinaria, una edizione del Palio della cuccagna (22 iscritti tra cui 3 donne) e i festeggiamenti per il mezzo secolo di costituzione del Circolo ricreativo pescatori “La Pantofla” (1975-2025).Le manifestazioni sono state realizzate con la collaborazione dal Museo della Marineria di Cesenatico e dal Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia.