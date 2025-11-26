Cesenatico, “gli stranieri non entrano”: buttafuori sotto accusa al concerto in una nota discoteca

“Qui gli stranieri non entrano”. È quanto si sarebbe sentito dire un ragazzo italiano di origine etiope all’ingresso di una discoteca di Cesenatico. Lo segnalano gli avvocati Diletta Zavatta ed Emanuela Villani, a cui si è rivolta la madre del ragazzo, che aveva acquistato regolarmente un biglietto in prevendita per assistere all’esibizione del cantante LIL CR.

Secondo quanto dichiarato dal giovane e confermato dalla madre intervenuta sul posto il ragazzo avrebbe atteso circa un’ora e mezza in fila prima di raggiungere l’ingresso del locale. Un addetto alla sicurezza gli avrebbe impedito l’accesso senza richiedere alcun documento, pronunciando la frase: “Gli stranieri non entrano”. Un amico del ragazzo, presente alla scena, conferma: “Ha fatto la fila come tutti. Nessuno gli ha chiesto il documento. Lo hanno fermato solo guardandolo”.

La vicenda ha avuto una forte eco anche sui social, dove il cantante LIL CR, appresa la notizia, ha espresso pubblicamente il proprio dispiacere. Nel suo messaggio ha scritto: “Per me è assurdo che nel 2025 accadano ancora cose del genere. Mi dispiace davvero per tutte le persone che erano venute solo per godersi la serata e sono state rimbalzate senza un motivo valido. Ricordatevi sempre di essere fieri delle vostre origini e del colore della vostra pelle. Non lasciate che qualcuno vi faccia sentire inferiori”,