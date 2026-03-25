Cesenatico, gli artificieri fanno brillare la bomba in spiaggia VIDEO

A Cesenatico questa mattina gli artificieri dell’Esercito Italiano provvedendo a identificare l’ordigno bellico – si tratta di una granata di tipo “Eierh Hand Granade” in pessimo stato di conservazione – rinvenuto domenica scorsa presso l’arenile antistante il “Gambero Rosso” in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione delle banchine. A seguito di un’attenta verifica, il personale specializzato ha valutato la fattibilità della detonazione controllata in loco. Una volta messa in sicurezza l’area interessata, gli artificieri hanno proceduto allo scavo di una buca a distanza di sicurezza dalle strutture limitrofe, all’interno della quale è stato posizionato l’ordigno. Verificata l’assenza di persone e ricevuti i necessari riscontri, si è proceduto al brillamento controllato dell’ordigno. A seguito dell’esplosione, è stata effettuata un’ispezione dell’area al fine di verificare l’avvenuta distruzione dell’ordigno, con esito positivo.