Cesenatico, gli albergatori scommettono sui treni per calamitare più turisti

Alberghi tutti aperti fin dall’inizio di quella che dal punto di vista turistico è l’estate vera e propria. «Lo sono nella misura del 99 per cento», fa sapere Alfonso Maini, presidente dell’associazione albergatori Adac-Federalberghi. E per l’estate che bussa alle porte, si dice «fiducioso».

Gli alberghi sono non solo aperti ma anche pieni e le prospettive sembrano ottime. «Per il ponte del 2 giugno c’è stato praticamente il tutto esaurito e le prenotazioni hanno ripreso a marciare, poco a poco anche dall’estero, di pari passo con le previsioni meteo positive. D’altronde, quando fuori piove o fa brutto, anche psicologicamente si resta in attesa; si temporeggia a informarsi e a prenotare le vacanze al mare».

L’importanza dei treni

Tra le nuove tendenze che ci si aspetta c’è «un buon ritorno dei turisti che viaggiano in treno. Per arrivare da Milano al mare in Romagna, c’è adesso il treno senza stop a Bologna, con anche nuove corse nei fine settimana - sottolinea Maini -. Qualcosa di simile è previsto anche da Torino e dal Piemonte, con treni che attraverseranno Lombardia ed Emilia per raggiungere direttamente le stazioni Ravenna, Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare, senza dover cambiar treno a Bologna».

Trasporti dall’estero

Per quel che riguarda i turisti stranieri, c’è soddisfazione per la riproposizione del collegamento ferroviario giornaliero, operativo del 25 aprile a 6 ottobre e per tutta l’estate, tra Monaco di Baviera e la Riviera romagnola, con fermate a Bologna, Cesena (arrivo alle 17.02), oltre che Rimini e Riccione. Il servizio è realizzato dalle ferrovie tedesche Db e austriache Öbb, che offrono ai viaggiatori bavaresi e austriaci una valida alternativa al traffico autostradale. A garantire il servizio sono i nuovi treni “RailJet New Generation”, mezzi di ultima generazione progettati da Siemens, che uniscono velocità e comfort. Dotati di Wi-Fi e con 532 posti complessivi, possono tenere una velocità fino a 230 km/h e hanno anche spazi dedicati a biciclette e attrezzature sportive.

«In fatto di collegamenti -continua Maini - è importante avere previsto nuove voli in arrivo all’aeroporto di Rimini. Qualche presenza in più dall’estero si è già vista. Servirebbero più voli, specialmente dalla Germania e dalla Francia».

I prezzi

Sul fronte dei prezzi delle camere d’albergo, «quelli con la formula della pensione completa sono simili all’estate scorsa, di aumenti non ce ne sono stati granché, nonostante i rincari di energia e materie prime, con questa instabilità internazionale, non aiutino di certo le attività. Ma da bravi romagnoli siamo abituati a fare fronte alle evenienze avverse. Riusciamo sempre a dare il meglio per venirne fuori. L’offerta delle nostre strutture ricettive - specifica ancora il presidente di Adac-Federalbeghi - resta tra le più economiche d’Italia, se si tiene conto dei servizi che forniamo».

Ritocchi per mantenere appeal

Ma Cesenatico e la Riviera romagnola continuano ad avere appeal? «Abbiamo nel complesso basi solide, grazie a spiagge sempre ben curate, attrezzate sicure, qualità dei servizi. Ma dobbiamo fare attenzione a quella che è la nuova domanda turistica. Dobbiamo dare qualche cosa in più. A partire dalla qualità dell’ambiente fino ad arrivare ad abbracciare l’interno territorio, puntando su arte, tradizioni, gastronomia e cultura. Tutti fattori sempre più decisivi nella scelta nella località dove trascorrere le vacanze al mare».