Il presidente degli albergatori, Alfonso Maini, in carica da tre mese alla guida di Adac Federalberghi, traccia un bilancio della stagione conclusa e guarda oltre.

«Il 2024 non è stato semplice, perché il maltempo ha influenzato negativamente le nostre attività, sia in primavera che a settembre - afferma - e lo stato di salute del nostro mare non è stato eccellente. Inoltre, la congiuntura economica ha portato sfide significative: mancanza di potere di spesa per i turisti, aumento del costo delle materie prime e tante altre problematiche. Ma cerchiamo tuttavia di essere ottimisti per la stagione 2025. Ci stiamo preparando».

L’Adac ha chiuso l’anno con un numero di soci in crescita e ha centrato obiettivi importanti, che Maini evidenzia in continuità col suo predecessore Leandro Pasini.

«È decollato Portale Cesenatico Hotel e ne fanno parte 55 alberghi. Sono stati investiti 32mila euro nella promozione e c’è stata una richiesta di 17mila preventivi. Per il prossimo anno abbiamo pianificato un investimento di 40mila euro, con l’obiettivo di raggiungere 60 hotel».

Un’altra novità è Adac Cesenatico Welfare, che mira a offrire supporto e benefici ai soci verso i propri collaboratori e dipendenti.

Si è stabilizzata inoltre la collaborazione con i giovani albergatori, «creando sinergie e opportunità di crescita».

Si sta poi ampliando il lavoro dell’agenzia viaggi, sia in incoming che in outing, per offrire servizi sempre più completi ai soci.

Un pezzo forte è stata l’acquisizione da parte dell’Adac Servizi del 51% della società ,oggi di proprietà per intero dell’associazione di rappresentanza degli albergatori, un passo giudicato importante per ampliare l’offerta e migliorare i servizi ai soci.