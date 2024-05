Cesenatico, Giunio Bonoli alla sua prima Nove Colli da presidente: «Sarà una festa»

Con la gran fondo Nove Colli di cicloturismo, Cesenatico si prepara ad un nuovo grande evento di sport, quello più classico e atteso in Romagna. Pensato e incominciato nel lontano 1970 dal gruppo ciclistico “Fausto Coppi”, che si era fondato quattro anni prima nella sua storica sede del “Bar del Corso” lungo il porto canale.

L’edizione di quest’anno sarà anche quella del debutto per Giunio Bonoli, eletto quest’anno a capo del gruppo “Fusto Coppi” e subentrato al predecessore Andrea Agostini: «Per me la Nove Colli rappresenta innanzitutto una grande festa alla quale partecipa tutta Cesenatico, per poi estendersi all’intera Romagna. Un evento che lo si aspetta anno dopo anno. Una data che rappresenta anche, l’inizio della stagione turistica, con la concomitante apertura di tutti gli alberghi». Abbinato alla fiera Cicloevento rappresenta ormai un appuntamento anche di grande rilevanza economica, «Basta considerare i numeri, il giro d’affari, le presenze prodotte, e ancora le aziende del settore, il valore della bici, le sistemazione ricettive, le famiglie, l’intero indotto – fa notare Bonoli -. Uno studio dell’Università di Bologna del 2016, durato tre anni, riporta come la Nove Colli, tra corsa, evento, indotto valga dai 13 ai 21 milioni di euro».

Ma anche un evento che fa i conti con il dimezzamento degli iscritti, passati dai 12mila di qualche anno fa ai 6.350 di quest’anno, un fenomeno, argomenta Bonoli, «dovuto a più fattori e circostanze, e che vale per tutto il movimento legato al cicloturismo. Innanzitutto il cambio di abitudini nel ciclismo, avvenuto dopo i due anni di isolamento con la pandemia Covid. Il fatto per noi di dover cambiare per forza maggiore date e periodo della Nove Colli. Cancellata nel 2020, spostata in autunno nel 2021, riportata a maggio nel 2022, poi di nuovo posticipata per l’alluvione in Romagna da maggio a fine settembre nel 2023, quando doveva essere l’anno del rilancio con oltre 9mila iscritti». «Ma ora siano qui dopo nemmeno nove mesi, con una nuova edizione della Nove Colli, da disputarsi nella sua data solita la terza domenica di maggio con alla partenza 6.350 iscritti - aggiunge -, mentre nel frattempo alcune altre granfondo in Italia sono state cancellate e non si fanno più».

Tante le novità che ha in serbo per l’edizione di quest’anno della granfondo “Nove Colli” in programma domenica, con partenza alle 6 del mattino da viale Carducci all’altezza della Colonia Agip (ove è fissato anche ore dopo l’arrivo). Intanto gli iscritti 6350 dei quali quasi un migliaio di stranieri (953, il 15%), in rappresentanza di 44 nazioni: 277 tedeschi, 263 svizzeri, 197 austriaci, 85 belgi, 61 britannici, 23 francesi, 20 statunitensi, 13 olandesi, 10 svedesi... Sono 446 le donne in corsa (pari al 7% degli iscritti).

Torna al suo posto originale, in centro, la fiera internazionale “Cicloevento”, in piazza Andrea Costa nelle giornate di domani e sabato. Sabato pomeriggio alle 15,30 al Ciclodromo di Villamarina è in programma la “Mini Nove Colli” per bambini e ragazzini, 200 i partecipanti. C’è ancora tempo per iscriversi fino alle 14 di sabato. Oltre a classici 130 e 200 chilometri “Nove Colli”, c’è la possibilità di partecipare ai due circuiti Gravel su strada e sterrato. Il primo di 85 chilometri su un dislivello di 110 metri, il secondo di 130 su un dislivello di 130 metri (da compiersi in autonoma, con percorso segnalato da file Gpx). Altra possibilità è quella che guarda e si rivolge al cicloturista per eccellenza: quello che si dedica al paesaggio ed anche un po’ gourmet. Con percorso di 60 chilometri di parte da Cesenatico primo grande ristoro a Sala, si replica a Sogliano e di nuovo a Borghi, il tutto in collaborazione con i comuni toccati, gli albergatori, e le comunità locali. Sono state 115 le richieste di ciclisti orientati verso questa forma lenta, panoramica e goderecci della pedalata “Nove Colli”, comunque sempre impegnativa vista le salite.