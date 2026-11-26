CESENATICO. Giulia Mandalà, atleta della ASD Victoria Skating di Cesenatico, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali World Skate Games di pattinaggio sincronizzato a rotelle. L’impresa si è compiuta lo scorso 17 ottobre sulla pista di Asunción, in Paraguay. Giulia ha raggiunto questo traguardo gareggiando con il team Sincro Roller di Calderara, una squadra d’eccellenza composta da 20 atleti provenienti da diverse società sportive. Nel corso della competizione, la formazione azzurra si è confrontata con altre sette squadre di altissimo livello provenienti da Argentina, Francia e Portogallo, riuscendo a imporsi su tutte e a conquistare il titolo mondiale. Questo oro rappresenta il coronamento di un percorso fatto di enormi sacrifici, passione, impegno e determinazione. Dopo aver sfiorato la vetta con il bronzo mondiale ottenuto lo scorso anno, Giulia e la sua squadra sono riuscite a compiere il passo decisivo verso il gradino più alto del podio. A celebrare il traguardo si è unito in prima linea anche il Comune di Cesenatico. L’Amministrazione, per mano dell’Assessora allo Sport Gaia Morara, ha voluto omaggiare l’atleta con la consegna di una targa ufficiale: un riconoscimento istituzionale per il prestigioso obiettivo raggiunto e per aver portato in alto il nome della città a livello internazionale.