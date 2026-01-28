Cesenatico, Giornata della Memoria: omaggio a Secondo Magnani

Ieri, in occasione della Giornata della Memoria, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi”, Fabio De Fanti – Vicario del Prefetto Argentieri - ha consegnato le Medaglie d’onore in memoria dei cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti. Tra i premiati, Secondo Magnani di Cesenatico, militare catturato dopo l’8 settembre e poi internato. A ritirare la medaglia erano presenti le nipoti insieme all’assessore Emanuela Pedulli.