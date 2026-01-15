Cesenatico, Giornata della Memoria: le iniziative del 27 e 29 gennaio

Cesenatico, in occasione della Giornata della Memoria, ricorda le vittime dell’Olocausto e l’orrore della guerra nazifascista.



Martedì 27 gennaio alle ore 18 è prevista una Camminata delle Memoria promossa da “Rete Democratica Antifascista di Cesenatico” - di cui fanno parte diverse associazioni del territorio - che andrà a toccare diversi luoghi della memoria della città: la partenza è prevista dalla Biblioteca Comunale che fu casa del Fascio nel 1936/1937; poi tappa in Piazza Pisacane, alla Chiesa di San Giacomo e al Museo della Marineria- La cammina proseguirà verso il Municipio dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città. L’epilogo sarà al parco dedicato a Bernard ed Helen Brumer, dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche deporrà una corona di alloro. Nel corso della camminata, gli studenti delle scuole di Cesenatico leggeranno alcuni passi “dedicati” ai luoghi visitati.

Giovedì 29 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Cesenatico è prevista la proiezione del film “One Life” introdotto da Gianni Gozzoli e accompagnato dalla lettura di alcuni brani de “La notte di Elie Wiesel”. L’evento è a ingresso libero con prenotazione.